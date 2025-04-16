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До +25 градусов! В четверг будет по-летнему тепло

Фото статьи
Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг, 17 апреля, максимальная температура воздуха в Латвии составит от +10 градусов в некоторых районах на побережье до +23...+25 градусов в южной части страны, прогнозируют синоптики.

Облачность постепенно уменьшится, выглянет солнце, местами - в основном на востоке страны - возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах на побережье ожидается туман.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно южный, на побережье - морской бриз.

В Риге небо прояснится, осадков не ожидается. На юге столицы воздух прогреется до +22 градусов, вблизи моря ожидается гораздо более прохладная погода.

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