Суббота будет жаркой, однако местами возможна гроза

В течение дня облаков станет больше, и с середины дня они принесут дожди в западные и центральные районы, а местами ожидаются сильные ливни и грозы.

Ветер будет слабым с юга, во время гроз он усилится и станет порывистым. Перед дождем воздух прогреется до +22...+27 градусов, а на большей части побережья будет заметно прохладнее, особенно в северном Курземе, где столбик термометра не поднимется выше +14...+19 градусов.

В Риге количество облаков будет постепенно увеличиваться, и есть вероятность, что вечером с юга до столицы дойдут грозы, которые принесут ливни и сильные порывы ветра. Температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов.