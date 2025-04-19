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На смену нетипично теплой погоде идут грозы и похолодание

Девочка с зонтом
Девочка с зонтом Фото: Schutterstock.com

После рекордно теплого начала выходных воскресенье принесет дождь и грозу, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, периодически возможны прояснения, ожидается кратковременный дождь, местами - и сильные грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, который во время грозы порывами достигнет скорости 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, местами в западных районах страны - всего +8...+9 градусов.

В Риге ночью также ожидается кратковременный дождь, в начале ночи возможен сильный дождь с грозой.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Погоду в воскресенье будет устанавливать влияние циклона. Ночью и с утра местами ожидается дождь, локально - сильные грозы, днем количество осадков снизится, но во второй половине дня локально снова ожидаются грозы.

В понедельник дожди с вероятностью гроз ожидаются только ночью и с утра. В центральных и восточных районах возможна и гроза. В отдельных районах сгустится туман, что может существенно ухудшить видимость.

Будет дуть слабый ветер, который временами во время грозы может стать порывистым. В воскресенье воздух прогреется до +15...+20 градусов, в Латгале - до +22 градусов, однако на курземском побережье не будет теплее +11...+15 градусов. На территорию страны постепенно начнут поступать холодные воздушные массы, поэтому в ночь на понедельник столбик термометра опустится до отметки в +6...+11 градусов, в юго-восточных районах - до +16...+21 градуса, местами на побережье будет еще на пару градусов холоднее.

Галерея: Цветущий парк Узварас

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