На смену нетипично теплой погоде идут грозы и похолодание

Ночью будет облачно, периодически возможны прояснения, ожидается кратковременный дождь, местами - и сильные грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, который во время грозы порывами достигнет скорости 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, местами в западных районах страны - всего +8...+9 градусов.

В Риге ночью также ожидается кратковременный дождь, в начале ночи возможен сильный дождь с грозой.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Погоду в воскресенье будет устанавливать влияние циклона. Ночью и с утра местами ожидается дождь, локально - сильные грозы, днем количество осадков снизится, но во второй половине дня локально снова ожидаются грозы.

В понедельник дожди с вероятностью гроз ожидаются только ночью и с утра. В центральных и восточных районах возможна и гроза. В отдельных районах сгустится туман, что может существенно ухудшить видимость.

Будет дуть слабый ветер, который временами во время грозы может стать порывистым. В воскресенье воздух прогреется до +15...+20 градусов, в Латгале - до +22 градусов, однако на курземском побережье не будет теплее +11...+15 градусов. На территорию страны постепенно начнут поступать холодные воздушные массы, поэтому в ночь на понедельник столбик термометра опустится до отметки в +6...+11 градусов, в юго-восточных районах - до +16...+21 градуса, местами на побережье будет еще на пару градусов холоднее.

20.04. Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām naktī un pēcpusdienā pērkona negaiss, naktī stipras pērkona lietusgāzes. Lēns līdz mērens D puses vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa t. naktī +10…+15°, R raj. +8…+9°, dienā +15…+20°, Kurzemes piekrastē +11…+15°, Latgalē līdz +22°. pic.twitter.com/igwdDXOgXt — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 19, 2025

Галерея: Цветущий парк Узварас