В воскресенье местами ожидаются дожди с грозами

Воскресенье будет облачным, но выглянет и солнце. Местами возможны дожди, местами - и гроза.

Несмотря на то, что будет дуть слабый ветер, под грозовыми облаками он может резко усилиться, достигая порывами 15 метров в секунду.

На большей части территории страны температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами в Латгале воздух прогреется до +22 градусов, более холодным день будет на побережье Курземе, где не будет теплее +11...+15 градусов.

В Риге днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов.

За последние три дня в Латвии были побиты десятки рекордов жары.