От +23 градусов до заморозков: какой погоды ждать в ближайшую неделю?

В понедельник ожидается переменная облачность, которая местами в восточных районах принесет кратковременный дождь, возможно, и с грозой. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, в юго-восточных районах - до +20...+23 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +10...+14 градусов.

Ночью температура воздуха составит +7...+12 градусов, в западных районах страны, где будет прохладнее, местами похолодает до +5 градусов.

В последующие несколько дней будет преимущественно облачно. Во вторник ожидаются еще более сильные дожди, которые могут сопровождаться раскатами грома, однако затем дождь будет идти только в отдельных районах, прогнозируют синоптики.

Днем сохранится теплая погода - на большей части территории страны столбик термометра поднимется до +14...+20 градусов. Однако ночи станут холоднее и воздух остынет до +5...+10 градусов.

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В свою очередь во второй половине недели станет еще холоднее. Днем температура воздуха не будет превышать отметку в +15 градусов, а по ночам возможны заморозки.

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