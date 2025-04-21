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В понедельник возможны кратковременные дожди и грозы

Пасхальные качели на Бастионной горке
Пасхальные качели на Бастионной горке Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во второй день Пасхи солнце в Латвии будет чередоваться с облаками, а местами возможны кратковременные осадки и грозы. Таковы прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается слабый ветер, который во время грозы может усилиться порывами.

Температура воздуха днем поднимется до +15…+20 градусов, а на юго-востоке страны - до +20…+23. Однако в отдельных прибрежных районах будет ощутимо прохладнее: не выше +10…+14 градусов.

В Риге день пройдет с переменной облачностью, без осадков. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит +15…+17 градусов.

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