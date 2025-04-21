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Во вторник местами ожидаются сильные дожди

Обновлено 22 апреля 2025, 07:05
Люди в Риге во время ливня
Люди в Риге во время ливня Фото: Justs Kravalis / TVNET GRUPA

Во вторник местами по Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, местами в Курземе и в центральной части страны осадки будут сильными, прогнозируют синоптики.

Вечером дожди пройдут и местами в восточной части страны, где также возможны грозовые ливни.

Минимальная температура воздуха составит от +8...+13 градусов в Курземе до +19...+24 градусов в Латгале и Селии.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и северный ветер.

В Риге во второй половине дня ожидается дождь, возможен ливень с грозой. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +15 градусов.

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