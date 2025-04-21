Во вторник местами ожидаются сильные дожди

Вечером дожди пройдут и местами в восточной части страны, где также возможны грозовые ливни.

Минимальная температура воздуха составит от +8...+13 градусов в Курземе до +19...+24 градусов в Латгале и Селии.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и северный ветер.

В Риге во второй половине дня ожидается дождь, возможен ливень с грозой. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +15 градусов.