Во вторник ожидаются кратковременные дожди

Во вторник, 21 апреля, облачность увеличится, и во многих районах ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.
Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов. Днем в юго-восточных районах воздух прогреется до +18...+23 градусов. На побережье будет прохладнее.
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