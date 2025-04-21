Во вторник ожидаются кратковременные дожди

Местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов. Днем в юго-восточных районах воздух прогреется до +18...+23 градусов. На побережье будет прохладнее.