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В понедельник в Даугавпилсе и Дагде установлены новые температурные рекорды

Дагда. Иллюстративное фото
Дагда. Иллюстративное фото Фото: Bargais/Shutterstock

В понедельник, 21 апреля, в Даугавпилсе и Дагде были установлены новые температурные рекорды, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным центра, сегодня заметные температурные контрасты наблюдались не только в Литве и Эстонии, но и в Латвии.

Так, в Павилосте температура не превысила +7,5 градуса, тогда как в Даугавпилсе солнце прогрело воздух до +23,6 градуса, а в Дагде - до +22,1, установив рекорды для 21 апреля.

Ранее сообщалось, что во вторник, 22 апреля, облачность увеличится, и во многих районах ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов. Днем в юго-восточных районах воздух прогреется до +18...+23 градусов. На побережье будет прохладнее.

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