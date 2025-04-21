В понедельник в Даугавпилсе и Дагде установлены новые температурные рекорды

По данным центра, сегодня заметные температурные контрасты наблюдались не только в Литве и Эстонии, но и в Латвии.

Так, в Павилосте температура не превысила +7,5 градуса, тогда как в Даугавпилсе солнце прогрело воздух до +23,6 градуса, а в Дагде - до +22,1, установив рекорды для 21 апреля.

Ранее сообщалось, что во вторник, 22 апреля, облачность увеличится, и во многих районах ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных районах может образоваться туман.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов. Днем в юго-восточных районах воздух прогреется до +18...+23 градусов. На побережье будет прохладнее.