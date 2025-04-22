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В Даугавпилсе и Резекне началось метеорологическое лето

Цветущие крокусы.
Цветущие крокусы. Фото: Pixabay

Средняя температура воздуха на станциях метеонаблюдений в Даугавпилсе и Резекне за последние пять дней составила +15 градусов и выше, что означает начало метеорологического лета, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Метеорологическое лето наступило в Даугавпилсе и Резекне 17 апреля - примерно на полтора месяца раньше обычного. На остальной территории страны продолжается метеорологическая весна.

18 апреля метеостанция в Резекне зафиксировала среднесуточную температуру воздуха +20,5 градуса, что на 15 градусов выше нормы.

В Риге среднесуточная температура воздуха превышала +15 градусов только два дня - 18 и 19 апреля, а 20 апреля опустилась до +9,9 градуса.

В этом месяце в Латвии побито уже 70 температурных рекордов. 18 апреля в Скривери была зафиксирована температура +28,4 градуса, что стало новым рекордом этого месяца.

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