Ночью местами возможны дождь и туман

В ночь на среду уходящие дождевые облака еще принесут осадки в некоторые районы Латвии, а в восточной части страны возможны грозовые дожди, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном в Курземе, образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на востоке - до +11 градусов.
Днем ожидается частичная облачность, без существенных осадков. При слабом и умеренном западном ветре воздух прогреется до +13...+18 градусов, в прибрежных районах до +8 градусов.
В ночь на среду в Риге прогнозируется дождь, днем будет солнечно и без осадков. Ночью подует умеренный северо-западный ветер, воздух остынет до +6...+7 градусов; днем ожидается слабый западный ветер, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!