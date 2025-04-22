Ночью местами возможны дождь и туман

Местами, в основном в Курземе, образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на востоке - до +11 градусов.

Днем ожидается частичная облачность, без существенных осадков. При слабом и умеренном западном ветре воздух прогреется до +13...+18 градусов, в прибрежных районах до +8 градусов.

В ночь на среду в Риге прогнозируется дождь, днем будет солнечно и без осадков. Ночью подует умеренный северо-западный ветер, воздух остынет до +6...+7 градусов; днем ожидается слабый западный ветер, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.