Среда будет относительно теплой и без существенных осадков

Утром в среду, 23 апреля, во многих районах Курземе наблюдается туман с видимостью 100-500 метров, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Днем, по прогнозам синоптиков, во многих районах Латвии будет переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.
На побережье возможен туман. Ветер слабый, преимущественно с запада.
Максимальная температура воздуха составит от +8..+10 градусов на западном побережье Курземе и побережье Северного Видземе до +15..+18 градусов в Земгале и Латгале.
В Риге существенных осадков не ожидается, но прогнозируется плотная облачность. Ветер слабый, воздух прогреется до +15 градусов.
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