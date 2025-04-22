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Среда будет относительно теплой и без существенных осадков

Песик греется на солнце.
Песик греется на солнце. Фото: Shutterstock

Утром в среду, 23 апреля, во многих районах Курземе наблюдается туман с видимостью 100-500 метров, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днем, по прогнозам синоптиков, во многих районах Латвии будет переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

На побережье возможен туман. Ветер слабый, преимущественно с запада.

Максимальная температура воздуха составит от +8..+10 градусов на западном побережье Курземе и побережье Северного Видземе до +15..+18 градусов в Земгале и Латгале.

В Риге существенных осадков не ожидается, но прогнозируется плотная облачность. Ветер слабый, воздух прогреется до +15 градусов.

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