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Alexandra Nekrasova
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Какая погода ждет нас в конце недели?

Морское побережье.
Морское побережье. Фото: Shutterstock

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем в пятницу, субботу и воскресенье не превысит +7...+12 градусов, а ночью во многих местах опустится ниже нуля. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье и ранним утром, когда температура опустится до -1...-4 градусов по всей стране, кроме отдельных районов побережья.

Ожидается переменная облачность, в основном мало осадков, в субботу будет больше облаков с дождем и снегом. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

На следующей неделе температура воздуха снова повысится.

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