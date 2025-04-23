Какая погода ждет нас в конце недели?

Температура воздуха днем в пятницу, субботу и воскресенье не превысит +7...+12 градусов, а ночью во многих местах опустится ниже нуля. Самая холодная погода ожидается в ночь на воскресенье и ранним утром, когда температура опустится до -1...-4 градусов по всей стране, кроме отдельных районов побережья.