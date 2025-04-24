В середине апреля в Латвии были побиты десятки рекордов тепла

12 апреля в Алуксне столбик термометра опустился до -6,6 градуса, а 18 апреля в Скривери максимальная температура воздуха составила +28,4 градуса.

Было побито 68 рекордов тепла, в том числе национальный рекорд 15 и 17-19 апреля и рекорд Латвии за весь месяц. Предыдущий рекорд самой ранней температуры +28 градусов был побит на две недели.

Среднее количество осадков в середине месяца составило 20,5 миллиметра, или 168 % от нормы, но распределение их было очень неравномерным.

В Огресгалсе выпало 90,5 миллиметра осадков, или 686 % от нормы, а в Павилосте - всего 0,7 миллиметра, или 7 % от нормы. На большей части Курземе и Латгале погода была намного суше, чем обычно в апреле.

Уже сообщалось, что в первой декаде апреля в Латвии выпало мало осадков, а средняя температура воздуха составила +3,7 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы.