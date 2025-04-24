Пятница будет солнечной, но прохладной

Ближайшей ночью начиная с запада страны небо прояснится, в Восточной Латвии местами еще пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха к восходу солнца опустится до -2...+5 градусов, самые низкие температуры будут в Курземе и на севере Видземе.

В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный, северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +7...+12 градусов.

Последняя пятница апреля в Риге будет сухой и солнечной, днем будет дуть северный, северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса на восходе и +9 градусов в середине дня.

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