Пятница пройдет преимущественно без осадков, но день будет ветреным и прохладным

Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +7...+12 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Порывы северного, северо-западного ветра будут дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно +8 градусов.

Галерея: В Пардаугаве расцветает сакура