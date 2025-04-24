Пятница пройдет преимущественно без осадков, но день будет ветреным и прохладным

В пятницу на большей части территории Латвии солнце периодически будут закрывать облака, в отдельных местах возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +7...+12 градусов.
В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Порывы северного, северо-западного ветра будут дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно +8 градусов.
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