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Пятница пройдет преимущественно без осадков, но день будет ветреным и прохладным

Обновлено 25 апреля 2025, 07:03
В Пардаугаве расцветает сакура
В Пардаугаве расцветает сакура Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу на большей части территории Латвии солнце периодически будут закрывать облака, в отдельных местах возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +7...+12 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Порывы северного, северо-западного ветра будут дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно +8 градусов.

Галерея: В Пардаугаве расцветает сакура

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