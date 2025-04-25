Заморозки в начале мая? Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

На этих выходных ожидается небольшая и переменная облачность, в субботу ожидаются кратковременные осадки и порывы северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -4...0 градусов, на побережье - от 0 до +4 градусов. В субботу воздух прогреется всего до +6...+10 градусов, после обеда в воскресенье температура воздуха повысится еще на градус.