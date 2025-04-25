Заморозки в начале мая? Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

На следующей неделе температура воздуха в Латвии немного повысится, однако заморозки возможны и в мае, прогнозируют синоптики.
На этих выходных ожидается небольшая и переменная облачность, в субботу ожидаются кратковременные осадки и порывы северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -4...0 градусов, на побережье - от 0 до +4 градусов. В субботу воздух прогреется всего до +6...+10 градусов, после обеда в воскресенье температура воздуха повысится еще на градус.
На следующей неделе периодически ожидаются дожди и порывистый ветер. Возможно, самыми теплыми днями станут вторник и пятница, когда температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов, местами на побережье не будет теплее +9 градусов. В самые холодные ночи на следующей неделе и через неделю местами возможны заморозки и мокрый снег.
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