В субботу станет немного прохладнее

Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, облака будут чередоваться с солнцем и принесут в восточные и центральные районы кратковременные дожди, возможен также мокрый снег.

Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного с усилением в порывах до 15-18 метров в секунду (м/с), воздух прогреется всего до +6...+10 градусов.

В Риге днем сохранится переменная облачность и есть вероятность, что облака принесут кратковременные дожди.

Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного, в порывах скоростью до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +8...+10 градусов.