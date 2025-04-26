В субботу станет немного прохладнее

В субботу, 26 апреля, в Латвии ожидаются порывы ветра и не очень теплая погода, при этом не исключены и осадки.
Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, облака будут чередоваться с солнцем и принесут в восточные и центральные районы кратковременные дожди, возможен также мокрый снег.
Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного с усилением в порывах до 15-18 метров в секунду (м/с), воздух прогреется всего до +6...+10 градусов.
В Риге днем сохранится переменная облачность и есть вероятность, что облака принесут кратковременные дожди.
Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного, в порывах скоростью до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +8...+10 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!