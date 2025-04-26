Прохладное воскресенье, до 11 градусов - после ночных заморозков

При этом местами на побережье будет не холоднее +1...+2 градусов.

В начале ночи местами в восточной части страны еще ожидаются кратковременный дождь и мокрый снег, но позже осадки прекратятся и облака будут закрывать небо лишь частично. Ожидается северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного.

В Риге ночью будет малооблачно, без осадков. Ветер - северо-западный, северный от слабого до умеренного. В Риге также ожидаются заморозки до 0...-1 градуса, а в пригороде - даже до -1...-3 градусов.

Днем в воскресенье, 27 апреля, температура воздуха в Латвии поднимется до +6…+11 градусов.