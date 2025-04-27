Ночью во многих районах Латвии ожидаются заморозки

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами на севере страны возможен дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье с порывами до 15 метров в секунду.

Во многих местах ожидаются заморозки с понижением температуры воздуха до 0…-3 градусов, а в прибрежных районах минимальная температура воздуха составит +1…+6.

В Риге ночью прогнозируется частично облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +2…+4 градусов.

Днем будет пасмурно, лишь местами возможны прояснения. В северных районах Латвии пройдут дожди. Юго-западный ветер в порывах будет достигать скорости 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В Риге завтра днем ожидается облачная погода, а во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11…+13 градусов.