Неблагоприятный прогноз синоптиков на следующую неделю

В центре отмечают, что в начале новой недели в Латвию постепенно начнут поступать более теплые воздушные массы, поэтому днем во многих местах воздух снова будет прогреваться до +10…+15 градусов. Ночью температура будет держаться в пределах +2…+7 градусов, но в отдельные ночи не исключены заморозки.

В середине и во второй половине недели продолжится потепление, однако по мере повышения температуры ожидаются и дожди. Ветер будет преимущественно западный, временами порывистый.

В понедельник, 28 апреля, ночью прогнозируется частично облачная погода, днем облаков станет больше. С отступлением антициклона на север страны придут дожди, а ночью местами и мокрый снег. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник во многих районах ожидаются заморозки до 0…-3 градусов, однако в прибрежных районах минимальная температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем столбики термометров будут держаться в пределах +8…+13 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, к концу недели станет немного прохладнее и сохранится дождливая погода.

Галерея: Весна в Латвии