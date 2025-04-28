Ночью во многих районах Латвии пройдут дожди

Ночью дожди пройдут во многих регионах Латвии, больше всего осадков будет в Видземе. Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду, а температура воздуха - +5...+9 градусов.

Днем порывы северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем.

Галерея: Весна в Риге