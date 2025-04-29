Во вторник воздух в Латвии местами прогреется до +17 градусов

Во вторник, 29 апреля, в Латвии ожидаются порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 12–17 метров в секунду, сообщают синоптики.
В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, между облаками будет проглядывать солнце.
Воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.
В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем. Порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду.
Галерея: Весна в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!