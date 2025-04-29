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Во вторник воздух в Латвии местами прогреется до +17 градусов

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Во вторник, 29 апреля, в Латвии ожидаются порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 12–17 метров в секунду, сообщают синоптики.

В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, между облаками будет проглядывать солнце.

Воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем. Порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Галерея: Весна в Латвии

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