Во вторник воздух в Латвии местами прогреется до +17 градусов

В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, между облаками будет проглядывать солнце.

Воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем. Порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Галерея: Весна в Латвии