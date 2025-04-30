В среду во многих районах Латвии ожидаются дожди

Во второй половине дня во многих местах в Курземе и Земгале ожидаются порывы западного ветра скоростью до 15-18 метров в секунду, а вечером на северном побережье Курземе и позже в Юрмале и Риге прогнозируются порывы северо-западного, северного ветра до 19-22 метров в секунду.

Временами ожидаются прояснения, во многих местах - также кратковременные дожди, более обширная зона осадков затронет северо-восточные края Латвии, местами может прогреметь гром.

Максимальная температура воздуха в среду составит +10...+15 градусов, в южной и центральной частях страны - до +17 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, но и солнце будет выглядывать сквозь облака. Слабый южный ветер сменится западным с порывами до 14 метров в секунду, вечером ветер станет сильнее. Поздним вечером в среду ожидаются порывы северного, северо-западного ветра скоростью до 19-22 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +16 градусов.

Галерея: Весна в Риге