Синоптики дали мрачный прогноз на праздничные дни

В среду вечером и в ночь на 1 мая во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами в Видземе и Латгале ожидаются ливни и мокрый снег, возможны также град и гроза. Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13-18 метров в секунду, в Юрмале и Риге - до 19-22 метров в секунду. Утром небо прояснится и температура воздуха понизится до -1...+4 градусов.

В первый день мая погода будет преимущественно сухой и солнечной, в Латгале и Селии сохранятся порывы северного, северо-западного ветра скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8...+14 градусов.

В ночь на пятницу местами в восточной части страны столбики термометров опустятся до -2 градусов, а днем воздух в Латвии прогреется до +14...+20 градусов. Начиная с запада днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами. В пятницу ожидаются порывы южного ветра до 13-18 метров в секунду.

В субботу ветер будет дуть с запада, достигая в порывах скорости 10-15 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет ночью на востоке страны. На большей части территории температура воздуха ночью понизится до +5...+8 градусов, а днем достигнет +11...+16 градусов.

Ожидается, что в воскресенье и понедельник в Латвию поступят более прохладные воздушные массы - температура не превысит +7...+12 градусов. Помимо кратковременного дождя, местами возможны снег и град, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

В начале следующей недели температура воздуха ночью во многих местах понизится до 0...-4 градусов.

Галерея: Весна в Риге