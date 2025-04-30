Ночью в Латвии местами ожидаются заморозки

Температура воздуха ночью понизится до +1...+5 градусов, а местами возможны заморозки - температура опустится до 0...-1 градуса.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями в отдельных районах. В центральных и восточных регионах временами пройдут дожди, во второй половине ночи местами на востоке возможен мокрый снег, а в первой половине ночи возможны грозы.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, а местами, в основном на побережье, во время гроз порывы могут достигать 20 метров в секунду.