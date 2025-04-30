Первый день мая пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +13 градусов

Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидается малооблачная погода, после обеда облачность постепенно увеличится. Однако осадков не ожидается.

В столице будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.