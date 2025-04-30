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Первый день мая пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +13 градусов

Обновлено 1 мая 2025, 08:08
Коты греются на солнце
Коты греются на солнце Фото: Renāte Briede/LETA

В первый день мая ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидается малооблачная погода, после обеда облачность постепенно увеличится. Однако осадков не ожидается.

В столице будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.

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