Первый день мая пройдет без значительных осадков; воздух прогреется до +13 градусов

В первый день мая ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.
В Риге в первой половине дня ожидается малооблачная погода, после обеда облачность постепенно увеличится. Однако осадков не ожидается.
В столице будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.
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