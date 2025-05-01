В пятницу прогремят грозы, днем до +20 градусов

Синоптики предупреждают, что ночью на востоке Латвии температура воздуха может опуститься до 0...-1 градуса.

Днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня в западных и центральных регионах - дожди, грозы и сильные ливни.

Южный, юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с, на побережье - до 20-21 м/с. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге дожди и грозы пройдут в пятницу вечером, порывы южного, юго-западного ветра составят 15-16 м/с, а температура воздуха - +17...+19 градусов.