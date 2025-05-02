Суббота будет облачной, но теплой

В ночные часы облачность будет переменной. В первой половине ночи небо окажется более затянутым, в центральных и восточных районах местами пройдут дожди, возможны грозы и кратковременные сильные ливни. Ближе к утру осадки постепенно прекратятся, а небо начнёт проясняться в большинстве регионов.

Температура воздуха к утру опустится до +3...+7 градусов, в юго-восточной части страны будет теплее - там ожидается от +8 до +10 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно западного и юго-западного направления, при грозах в отдельных восточных районах возможны усиления порывов.

В Риге первая половина ночи будет облачной, пройдут кратковременные дожди, возможны также отдельные грозы. Однако во второй половине ночи небо начнет проясняться, и осадки прекратятся. Ветер ожидается слабый или умеренный, западный и юго-западный. Температура ночью составит +5...+7 градусов.

Днем по всей стране сохранится переменная облачность, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет слабым, а воздух прогреется до +12...+17 градусов. На побережье температура будет на пару градусов ниже.

В столице в течение дня облачность будет переменной, без значительных осадков. Ветер останется слабым, а воздух прогреется до +15...+17 градусов.