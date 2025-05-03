Фото Синоптики рассказали, какую погоду ждать в день праздника

Ночью в Латвии ожидается переменная облачность, на востоке страны местами небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер и местами туман. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге в течение ночи ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха опустится до +5...+7 градусов.

В воскресенье похолодает, и с самого утра с запада страну пересечет зона осадков, которая принесет на большую часть Латвии продолжительные дожди, грозы и сильные ливни.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Утром еще будет дуть легкий ветерок, но во второй половине дня усилится умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого в Курземе достигнут 15-17 метров в секунду.

В начале новой недели осадки продолжатся, а в ночные часы на востоке ожидается даже мокрый снег. Ночью столбики термометров местами опустятся ниже нуля, то есть ожидаются заморозки. Днем воздух прогреется примерно до +10 градусов. Во второй половине недели погода будет аналогичной, с солнцем и периодическими дождями, дневная температура не поднимется выше +15 градусов.

Фото: Вентас-Румба