В день праздника в Латвии будет дождливо

В воскресенье, 4 мая, похолодает, и с самого утра с запада страну пересечет зона осадков, которая принесет по всей Латвии, за небольшими исключениями, продолжительные дожди, грозы и сильные ливни.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Утром еще будет дуть слабый ветер, но во второй половине дня усилится умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого в Курземе достигнут 15-17 метров в секунду.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, во второй половине дня местами пройдут дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня усилится северный, северо-западный ветер, дуть будет слабо или умеренно. Температура воздуха поднимется до +11, +13 градусов.

Фото: Весна в центре Риги