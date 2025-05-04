Фото На новой неделе летней погоды ждать не следует

По ночам воздух местами будет остывать ниже 0 градусов. Ветер в начале недели будет порывистым, но постепенно утихнет.

В ночь на понедельник местами пройдут дожди, утром осадки продолжатся в восточных районах, местами возможен мокрый снег. Ночью будет дуть умеренный северо-северо-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду на побережье. В понедельник днем ветер немного ослабнет, а воздух прогреется до +7...+11 градусов.

Во вторник в утренние часы с запада в Латвию придет новая зона осадков, которая в течение дня принесет дожди на большую часть территории страны. В среду небольшой дождь ожидается только в восточных районах. Западный ветер продолжит дуть от слабого до умеренного, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник и среду останется такой же, как и в понедельник, и ночью, и днем. Ночью сохранится вероятность небольших заморозков.

Во второй половине недели ожидаются как солнце, так и дождевые облака. Ветер будет умеренным и слабым.

В выходные ожидается немного больше солнца, в отдельных районах солнце прогреет воздух до +12...+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Фото: Вентас-Румба