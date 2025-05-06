На новой неделе в Латвию пришло похолодание: тепло вернется, но не сразу

В настоящее время над северо-западной частью Европы господствует мощный антициклон, его центр располагается над Британскими островами. По восточному краю антициклона в Европу поступают арктические воздушные массы, из-за чего самая прохладная погода ожидается в Финляндии, странах Балтии и России.

Прогнозируется, что и в середине мая воздушные потоки в Европе преимущественно сохранят северное направление, однако температура воздуха постепенно начнет повышаться.

В ближайшие ночи, особенно там, где облачность будет минимальной, температура в некоторых регионах Латвии опустится до 0...-3 градусов, небольшие заморозки возможны и в начале следующей недели. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, а в выходные местами столбики термометров поднимутся до +13 градусов. На следующей неделе в более солнечные дни температура достигнет +18 градусов, а ближе к концу недели она может превысить и +20 градусов.

Местами ожидаются осадки, локально возможны грозовые ливни, однако в среднем по стране количество осадков прогнозируется чуть ниже нормы.

Ультрафиолетовое излучение солнца в ближайшую неделю будет ниже обычного для мая уровня.