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Alexandra Nekrasova
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Синоптики опубликовали прогноз до конца недели

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Фото: dpa/scanpix

До конца недели ожидается прохладная погода с кратковременными дождями, прогнозируют синоптики.

В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможен град. Ночью на большей территории страны столбики термометров опустятся до 0...-3 градусов.

В настоящее время среднесуточная температура воздуха примерно на пять градусов ниже нормы.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в первой половине следующей недели потеплеет - температура воздуха повысится до +12...+17 градусов.

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