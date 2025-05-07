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На большей части Латвии ночью ожидаются заморозки

Заморозки. Иллюстративное фото.
Заморозки. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ночь на четверг минимальная температура воздуха в Латвии составит -3...0 градусов, на побережье - до +4 градусов, прогнозируют синоптики.

В четверг небо будет частично закрыто облаками, которые местами принесут кратковременные осадки - снег, град и дождь. Более солнечная погода будет на побережье и в окрестностях столицы.

Северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного во время дождя может усилиться в порывах до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +7...+11 градусов.

В Риге утром и в первой половине дня местами ожидаются кратковременные осадки, днем будет солнечно. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса в некоторых районах пригорода до +4 градусов на севере Риги; днем температура воздуха не превысит +9 градусов.

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