На большей части Латвии ночью ожидаются заморозки

В ночь на четверг минимальная температура воздуха в Латвии составит -3...0 градусов, на побережье - до +4 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг небо будет частично закрыто облаками, которые местами принесут кратковременные осадки - снег, град и дождь. Более солнечная погода будет на побережье и в окрестностях столицы.
Северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного во время дождя может усилиться в порывах до 15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха днем составит +7...+11 градусов.
В Риге утром и в первой половине дня местами ожидаются кратковременные осадки, днем будет солнечно. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса в некоторых районах пригорода до +4 градусов на севере Риги; днем температура воздуха не превысит +9 градусов.
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