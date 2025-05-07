В четверг ожидается прохладная погода, местами возможен небольшой снег

Ожидается умеренный северный, северо-западный ветер и переменная облачность, на побережье и юге Рижского залива день будет более солнечным. Местами пройдут кратковременный снег, град и небольшой дождь.

В Риге утром ожидается кратковременный дождь, после полудня небо прояснится. Температура воздуха в столице составит около +9 градусов.

Погодные условия в Латвии определяются холодными воздушными массами, поступающими из Арктики по восточному краю антициклона.