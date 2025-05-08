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В пятницу температура воздуха понизится вплоть до -4 градусов

Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится до +3...-4 градусов, самые сильные заморозки ожидаются в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью облака будут закрывать небо лишь частично, днем их станет больше. Местами ожидаются осадки, в основном небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха днем поднимется до +8... +11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Ночью в некоторых районах пригорода воздух остынет до -2 градусов, в центре Риги - до +2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+10 градусов.

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