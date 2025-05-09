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В пятницу Латвию ожидает облачная погода

Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу в Латвии временами будет светить солнце, но днем на небе будет много облаков, более солнечная погода сохранится на побережье Рижского залива, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер - слабый, преимущественно западный и северный.

Температура воздуха поднимется до +8...+11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков и слабый северный ветер. Воздух прогреется до +9...+10 градусов.

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