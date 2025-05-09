Синоптики сообщают о погоде в ближайшие дни

В минувшие дни температура опустилась на шесть градусов ниже среднего показателя за 2001-2020 годы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается примерно на два градуса прохладнее нормы.

В конце этой недели во многих местах пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами и град. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха по ночам будет понижаться до -2...+5 градусов, днем составит +8...+13 градусов.

В понедельник ожидается более сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +11...+16 градусов, на пару градусов холоднее будет на побережье.

В середине и во второй половине следующей недели северный ветер, возможно, принесет чуть более прохладный воздух. Местами по стране ожидаются осадки - преимущественно в виде кратковременного дождя, возможны также гром и град.