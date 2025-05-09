В субботу местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди

Ожидается облачность со слабым и умеренным северным, северо-восточным ветром временами порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...+4 градуса, днем - до +8...+13 градусов.

В Риге в субботу возможен кратковременный дождь. Ночью температура понизится до +3 градусов, днем не превысит +11 градусов.