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В субботу местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди

Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В субботу во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны также грозы и град, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачность со слабым и умеренным северным, северо-восточным ветром временами порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...+4 градуса, днем - до +8...+13 градусов.

В Риге в субботу возможен кратковременный дождь. Ночью температура понизится до +3 градусов, днем не превысит +11 градусов.

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