В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди

Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, на побережье - до +5 градусов.

Днем усилится облачность, во многих регионах пройдет дождь, возможны кратковременные грозы с ливнями, градом и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье повысится до +8...+13 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от -1 градуса в пригородах до +5 градусов на севере Риги. Днем воздух прогреется до +10 градусов.