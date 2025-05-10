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В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди

Продажа весенних цветов
Продажа весенних цветов Фото: Malle Elvet

В воскресенье не ожидается существенных изменений погоды, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, на побережье - до +5 градусов.

Днем усилится облачность, во многих регионах пройдет дождь, возможны кратковременные грозы с ливнями, градом и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье повысится до +8...+13 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от -1 градуса в пригородах до +5 градусов на севере Риги. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

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