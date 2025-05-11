Ночью местами ожидаются заморозки

Ночью небо над Латвией будет лишь частично закрыто облаками, однако в некоторых районах ожидается небольшой дождь. Местами в Курземе образуется туман, дымка. Будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +1... +6 градусов, местами похолодает до 0...-1 градуса.

В Риге ночью ожидается частично пасмурная и сухая погода. Ветер - северо-западный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +4... 6 градусов.

В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, которые местами в восточных областях принесут кратковременные дожди. Ожидается северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +12...+15 градусов, во многих местах на побережье - до +9...+11 градусов.

В Риге завтра выглянет солнце и осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в столице составит +11...+13 градусов, прогнозирует LVĢMC.