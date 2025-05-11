Пн, 12.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В понедельник воздух прогреется до +16 градусов

Сирень.
Сирень. Фото: Shutterstock

Днем в понедельник, 12 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +13...+16 градусов, на побережье - до +10...+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Таким образом, это будет самый теплый день с 3 мая.

Ожидается солнечная погода со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, на востоке страны возможен кратковременный дождь.

В Риге понедельник будет солнечным, с умеренным северным, северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +13 градусов.

Галерея: Весенняя природа

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Наверх