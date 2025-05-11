В понедельник воздух прогреется до +16 градусов

Днем в понедельник, 12 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +13...+16 градусов, на побережье - до +10...+12 градусов, прогнозируют синоптики.
Таким образом, это будет самый теплый день с 3 мая.
Ожидается солнечная погода со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, на востоке страны возможен кратковременный дождь.
В Риге понедельник будет солнечным, с умеренным северным, северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +13 градусов.
Галерея: Весенняя природа
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