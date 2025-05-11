В понедельник воздух прогреется до +16 градусов

Таким образом, это будет самый теплый день с 3 мая.

Ожидается солнечная погода со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, на востоке страны возможен кратковременный дождь.

В Риге понедельник будет солнечным, с умеренным северным, северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +13 градусов.

Галерея: Весенняя природа