Синоптики рассказали, когда в Латвии ждать потепления

Синоптики поясняют, что на неделе после государственных праздников в Латвию поступили холодные воздушные массы, в связи с чем ночи были холодными.

Столбики термометров опускались ниже нулевой отметки, во многих районах наблюдались заморозки, в отдельных местах даже шел снег.

На новой неделе территории страны постепенно достигнет более теплый воздух, в связи с чем температура начнет повышаться. В светлое время суток воздух во многих местах прогреется до +10…+15 градусов. Ночи пока будут прохладными, во многих местах ожидаются небольшие заморозки, прогнозирует LVĢMC.

Синоптики предполагают, что в середине недели станет более ветрено и влажно, но в выходные часто будет светить солнце и станет суше.

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