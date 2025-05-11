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Синоптики рассказали, когда в Латвии ждать потепления

Фото статьи
Фото: Elena Rastaturina/Shutterstock

В ближайшие ночи в Латвии по-прежнему ожидаются заморозки, но с понедельника, 12 мая, воздух постепенно начнет прогреваться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Синоптики поясняют, что на неделе после государственных праздников в Латвию поступили холодные воздушные массы, в связи с чем ночи были холодными.

Столбики термометров опускались ниже нулевой отметки, во многих районах наблюдались заморозки, в отдельных местах даже шел снег.

На новой неделе территории страны постепенно достигнет более теплый воздух, в связи с чем температура начнет повышаться. В светлое время суток воздух во многих местах прогреется до +10…+15 градусов. Ночи пока будут прохладными, во многих местах ожидаются небольшие заморозки, прогнозирует LVĢMC.

Синоптики предполагают, что в середине недели станет более ветрено и влажно, но в выходные часто будет светить солнце и станет суше.

Галерея: Погода в Латвии

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