Ночь на вторник снова принесет заморозки

Заморозки на уровне травы ожидаются практически на всей территории страны. Небо останется ясным, ветер - слабый северный и северо-западный.

К утру и в течение дня облачность начнет постепенно увеличиваться, однако погода в большинстве районов сохранится преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +13...+17 градусов, лишь местами на побережье будет около +10 градусов.

В Риге во вторник осадков не ожидается, однако солнце периодически будут заслонять облака. Ветер - северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, днем же поднимется до +14, а в северных районах столицы не превысит +11 градусов.