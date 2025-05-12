Во вторник местами потеплеет до +18 градусов

Во второй половине дня температура воздуха повысится до +14...+18 градусов, местами на побережье не будет теплее +11 градусов. Вторник, возможно, станет самым теплым днем недели.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, в Курземе ожидается и западный ветер.

В Риге ожидается сухой и в основном солнечный день, будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере до +15 градусов на юге столицы.