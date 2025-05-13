Синоптики предупреждают: в ближайшие дни в Латвии ожидаются ливни

Начиная со среды, погоду будет устанавливать циклон, и его влияние сохранится до конца недели. В среду с утра и днем страну пересекут дождевые облака, в четверг на части территории пройдут продолжительные дожди, осадки ожидаются и в последующие дни.

Согласно нынешним прогнозам, общее количество осадков до конца рабочей недели местами превысит 20 миллиметров и может достичь 40 миллиметров, что соответствует более чем половине месячной нормы.

Пока невозможно точно спрогнозировать, в каких регионах дождей будет больше всего, так как прогнозы о силе и направлении циклона различаются.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+8 градусов, в ночь на четверг местами она понизится до -2 градусов, в ближайшие дни не будут теплее +15 градусов, под дождевыми облаками и в течение дня температура воздуха будет часто ниже +10 градусов.

Скорее всего, и следующая неделя в Латвии будет прохладнее нормы.