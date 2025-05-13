Май не радует теплом: насколько холоднее нормы было начало месяца?

Самая низкая температура воздуха составила -4,8 градуса на рассвете 9 мая на Даугавпилсской станции наблюдений, а наиболее высоко - до +20,9 градуса - столбик термометра поднялся 2 мая на Колке.

Количество осадков в среднем по стране составило 11,4 миллиметра, или 83% от нормы. Наибольшее количество осадков - 22,4 миллиметра - зафиксировано в Приекули, меньше всего осадков выпало в Ирбене и Мерсрагсе - 2,6 миллиметра.

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Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде мая составила 71%: от 65% в Риге до 74% в Звейниекциемсе. Самые сильные порывы ветра - 19,2 метра в секунду - наблюдались 1 мая в столице.