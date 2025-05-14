В среду по всей Латвии пройдут дожди

Ночью начиная с северо-западных районов небо постепенно затянут облака, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха составит от +1 до +7 градусов.

Днем осадки ожидаются повсеместно, но меньше всего дождей будет в Курземе. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются вечером в Латгале. Уже во второй половине дня со стороны северо-запада во многих районах начнется постепенное прояснение.

Поначалу слабый ветер западного направления затем, начиная с Северного Курземе, сменится на северный и северо-западный и в западных и центральных районах усилится порывами до 12-17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов.

В Риге в среду будет облачно, пройдет дождь, ближе к вечеру погода начнет проясняться. Ночью ожидается слабый ветер и понижение температуры воздуха до +6…+7 градусов. Во второй половине дня порывы северного и северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не поднимется выше +11 градусов.

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