Суровый прогноз погоды на ближайшую неделю

Погодные условия во всех странах Балтии долгое время будут определять циклоны, которые принесут обильные осадки. В некоторых районах их количество может даже превысить месячную норму. Хотя масштабных наводнений не прогнозируется, в регионах, где и так уже было достаточно много дождей этой весной, возможны подтопления в низинах и разливы на пойменных территориях.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в апреле и начале мая в значительной части Видземе объем осадков уже превысил норму. Наибольшее количество дождей было зафиксировано в Огресгалсе. Повышенная влажность в апреле отмечалась не только в Видземе, но также в Бауске и Стенде.

В то же время на западе Курземе, включая Лиепаю и Вентспилс, а также на юге Латгале, в частности в Даугавпилсе, весна до сих пор была засушливой.

Ближайшие сильные осадки ожидаются вечером в среду и в ночь на четверг в Латгале и восточных районах Видземе, а также в четверг днем в Видземе и Земгале.

Проливные дожди пройдут и по бассейну Даугавы на территории Беларуси и России, поэтому на следующей неделе возможен значительный подъем уровня воды в Даугаве.

Согласно актуальным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в Латвии временами будет приближаться к отметке +20 градусов. Однако затем погода станет прохладнее, а в некоторые ночи возможны заморозки. Средняя температура на следующей неделе ожидается на три градуса ниже климатической нормы.

Галерея: Дождь над Ригой