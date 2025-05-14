Суровый прогноз погоды на ближайшую неделю

На протяжении ближайшей недели каждый день хотя бы на части территории Латвии ожидаются дожди, временами сильные, предупреждают синоптики.
Погодные условия во всех странах Балтии долгое время будут определять циклоны, которые принесут обильные осадки. В некоторых районах их количество может даже превысить месячную норму. Хотя масштабных наводнений не прогнозируется, в регионах, где и так уже было достаточно много дождей этой весной, возможны подтопления в низинах и разливы на пойменных территориях.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в апреле и начале мая в значительной части Видземе объем осадков уже превысил норму. Наибольшее количество дождей было зафиксировано в Огресгалсе. Повышенная влажность в апреле отмечалась не только в Видземе, но также в Бауске и Стенде.
В то же время на западе Курземе, включая Лиепаю и Вентспилс, а также на юге Латгале, в частности в Даугавпилсе, весна до сих пор была засушливой.
Ближайшие сильные осадки ожидаются вечером в среду и в ночь на четверг в Латгале и восточных районах Видземе, а также в четверг днем в Видземе и Земгале.
Проливные дожди пройдут и по бассейну Даугавы на территории Беларуси и России, поэтому на следующей неделе возможен значительный подъем уровня воды в Даугаве.
Согласно актуальным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в Латвии временами будет приближаться к отметке +20 градусов. Однако затем погода станет прохладнее, а в некоторые ночи возможны заморозки. Средняя температура на следующей неделе ожидается на три градуса ниже климатической нормы.
Галерея: Дождь над Ригой
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